Görev başında hayatını kaybeden itfaiyeci için cenaze töreni - Haberler

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Görev başında hayatını kaybeden itfaiyeci için cenaze töreni

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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Yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden New York İtfaiye Departmanında (NYFD) görevli itfaiyeci Timothy Klein için cenaze töreni düzenlendi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden New York İtfaiye Departmanında (NYFD) görevli itfaiyeci Timothy Klein için cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları da katıldı.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

New York, Yangın, Cenaze, Güncel, Haberler

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