Gönen Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi Hızla İlerliyor

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, yapımı süren Gönen Sera Organize Tarım Bölgesi projesini değerlendirdi.

Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı tarım projelerinden olan Gönen Sera Organize Tarım Bölgesi projesi için hummalı çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Projenin yüksek teknolojili sera sistemleri, modern sulama altyapısı ve enerji verimliliğiyle Türkiye'nin tarım vizyonuna yeni bir soluk getireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Proje alanında 100 adet iş makinesi ve 130 kişilik uzman ekip ile altyapı çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Yoğun tempoda süren çalışmalarla bölgenin altyapısı hızla şekilleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Gönen, yalnızca Balıkesir'in değil, Türkiye'nin tarımsal üretim üssü haline gelecek. Parsel ve yol kazı-dolgu çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı. Kalan kısımlar için de ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem istihdama hem de ihracata büyük katkı sağlanması bekleniyor. Balıkesir'in verimli toprakları, bu dev proje ile katma değeri yüksek ürünlerin üretim merkezi haline gelecek."

Aydemir, projeye verdikleri destek ve katkılardan dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün'e teşekkür etti.