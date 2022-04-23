Gölcük'te imam hatip mezunları iftarda buluştu

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Gölcük İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

Gölcük Kongre Sarayı'nda düzenlenen iftar programında konuşan Dernek Başkanı Ebubekir Ulufer, bu buluşmaları birlik ve beraberliğin teminatı olarak gördüklerini söyledi.

Programa, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve imam hatip mezunları katıldı.