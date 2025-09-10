Gölbaşı'nda Yerli Ürünlere Destek: Boykot Market Açıldı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, sadece yerli ürünlerin satılacağı 'boykot market' hizmete girdi. Açılışı, muhtar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. İşletme sahibi, amaçlarının İsrail ürünlerini boykot etmek ve yerli ürünlere dikkat çekmek olduğunu vurguladı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, İsrail ile bağlantılı ürünlerin yerine sadece yerli ürünlerin satıldığı "boykot market" hizmete açıldı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki marketin açılışına muhtar Cihat Ceylan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Açılışa katılanlara teşekkür eden işletme sahibi Recep Gülhan, amaçlarının hem İsrail ürünlerini boykot etmek hem de yerli ve milli ürünlere dikkat çekmek olduğunu söyledi.
Muhtar Cihat Ceylan ise mahallelerinde böyle bir marketin açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel