Gölbaşı'nda Yerli Ürünlere Destek: Boykot Market Açıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, İsrail ile bağlantılı ürünlerin yerine sadece yerli ürünlerin satıldığı "boykot market" hizmete açıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki marketin açılışına muhtar Cihat Ceylan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışa katılanlara teşekkür eden işletme sahibi Recep Gülhan, amaçlarının hem İsrail ürünlerini boykot etmek hem de yerli ve milli ürünlere dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Muhtar Cihat Ceylan ise mahallelerinde böyle bir marketin açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.