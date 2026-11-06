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Gökhan Günaydın, PBLK mağdurları için Fon Yasası'nı AYM'ye taşıyacak

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Gökhan Günaydın, PBLK mağdurları için Fon Yasası'nı AYM'ye taşıyacak
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Fon Yasası'nı önümüzdeki hafta Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını bildirdi. Günaydın, başta PBLK mağdurları olmak üzere hakları çiğnenen yurttaşların alacaklarına kavuşmasını amaçladıklarını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamuoyunda Fon Yasası olarak bilinen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'u önümüzdeki hafta Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını bildirdi. Günaydın, "Amacımız, yetersiz de olsa düzenlemeden yararlanacak olan hiçbir yurttaşımıza engel olmamak, buna karşılık başta PBLK mağdurları olmak üzere, hakkı-hukuku çiğnenen tüm yurttaşlarımızın haklarını savunmak ve alacaklarına kavuşmalarını sağlamaktır" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"YENİ Parti grubu olarak, kamuoyunda Fon Yasası olarak bilinen düzenlemeyi, önümüzdeki hafta Anayasa Mahkemesi'ne taşıyoruz. Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, 27 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 60 günlük yasal sürenin ilk bir haftasında iptal dilekçemizin hazırlığını bitirdik. Amacımız, yetersiz de olsa düzenlemeden yararlanacak olan hiçbir yurttaşımıza engel olmamak, buna karşılık başta PBLK mağdurları olmak üzere, hakkı-hukuku çiğnenen tüm yurttaşlarımızın haklarını savunmak ve alacaklarına kavuşmalarını sağlamaktır. Teknik olarak hazırlanan dilekçe, üç gündür bu yönüyle uzmanlarımız tarafından inceleniyor, siyasi ve hukuki olarak son şekli veriliyor. Böylece tamamlanacak dilekçemizi, Yasa'nın Anayasa'ya aykırı hükümlerinin öncelikle yürürlüklerinin durdurulması ve her halükarda iptali için önümüzdeki hafta Anayasa Mahkemesi'ne ileteceğiz."

Kaynak: ANKA
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