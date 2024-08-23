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Bebekli fotoğraf büyük tepki çekmişti! Gökhan Çıra'nın ifadesi alınacak

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Sosyal medyada tepki çeken bebekli fotoğraf ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın ifadesinin alınmasına karar verildi.

Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın, 2 yaşındaki çocukla yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle savcılıkça ifadesinin alınmasına karar verildi.

S.S.Ç isimli çocuğun sosyal medyada paylaşılan fotoğrafının tepki çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak soruşturma başlatılmasını ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti.

GÖKHAN ÇIRA'NIN İFADESİ ALINACAK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bu talep doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gökhan Çıra'nın "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.

Soruşturmada, mağdur çocuk S.S.Ç. hakkında alınan raporda, evde bakımını yapan kişilerce bakımına devam edilmesi gerektiği kaydedildi. Mağdur çocuğun durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde çocuk mahkemesinden danışmanlık tedbiri istenmesine karar verilirken, Gökhan Çıra'nın bir süreliğine uzaklaştırılmasının da aile mahkemesinden talep edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Selin Ciğerci Sosyal Medya Gökhan Çıra Çocuk Spor Hukuk Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

bülent iyigün:

böyle bir pozu verip sosyal medyada paylaşan biri bunu hangi amaçla yapmıştır bilemem fakat mutlaka birine gönderme yaptığı ortada bunun başka açıklaması olamaz diye düşünüyorum..

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