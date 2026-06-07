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Gökçeada Ultra Trail düzenlendi

Gökçeada Ultra Trail düzenlendi
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi, bu yıl 3. kez düzenlenen ultra trail yarışlarına ev sahipliği yaptı. 8 ülkeden yaklaşık 800 sporcu, 44 km, 33 km, 11 km ve 5 km'lik parkurlarda mücadele etti. ITRA kriterlerine uygun organizasyonda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi bu yıl 3. kez "ultra trail"e ev sahipliği yaptı.

Doğayla iç içe gerçekleşen yarışlarda sporcular, adanın eşsiz manzaraları ve tarihi köylerinden geçen parkurlarda mücadele etti.

Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, İran, Bulgaristan, İspanya, İsviçre, Yunanistan, Fransa ve Kırgızistan'dan gelen katılımcılar, 44 kilometrelik ImrozUltra, 33 kilometrelik Midgut, 11 kilometrelik Funimroz ve 5 kilometrelik Minimode etaplarında ter döktü.

Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA) kriterlerine uygun olarak düzenlenen organizasyonda özellikle 44K ve 33K parkurları, teknik yapıları ve yüksek irtifa geçişleriyle dikkati çekti.

Yerli ve yabancı yaklaşık 800 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren isimler, düzenlenen ödül töreniyle madalyalarına kavuştu.

Törene Gökçeada Belediyesi Başkan Vekili Salih Direk, Gökçeada Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferdi Karaca ile organizasyonun sponsor temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Efe Kansu
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