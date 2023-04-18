Gökçe Gökçen: "Ben 11 Yaşındayken Bir Kişi Başa Geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İzmir Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı’nda; “Ben 11 yaşındayken bir kişi başa geldi. Bugün 31 yaşındayım, 32 olacağım. Hala aynı kişi ülkeyi yönetiyor. O gün bugündür ben bir genç ve kadın olarak sadece şunu hissettim. Türkiye’de artık benim arkadaşlarım hayal kuramıyorlar. Benim arkadaşlarım Türkiye’de geleceğini planlayamıyor. Benim kadın arkadaşlarım, aynı benim gibi bu ülkede artık bir kadın olarak ikinci sınıf vatandaş olduğunu hissediyor. Bu yüzden bu düzeni değiştireceğiz. Giderek yoksullaştığımız bu düzeni değiştireceğiz” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İzmir Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda; "Ben 11 yaşındayken bir kişi başa geldi. Bugün 31 yaşındayım, 32 olacağım. Hala aynı kişi ülkeyi yönetiyor. O gün bugündür ben bir genç ve kadın olarak sadece şunu hissettim. Türkiye'de artık benim arkadaşlarım hayal kuramıyorlar. Benim arkadaşlarım Türkiye'de geleceğini planlayamıyor. Benim kadın arkadaşlarım, aynı benim gibi bu ülkede artık bir kadın olarak ikinci sınıf vatandaş olduğunu hissediyor. Bu yüzden bu düzeni değiştireceğiz. Giderek yoksullaştığımız bu düzeni değiştireceğiz" diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanlığı, bugün Limontepe Pazar Yeri'nde Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı düzenledi. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekili Adayları Gökçe Gökçen ile Yüksel Taşkın da katıldı. Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, şunları söyledi:

"MAĞDUR BİZİZ, KİBİRLİ ONLAR"

"Benim 10 aylık bir bebeğim var. Çocuğum ve çocuklarımız Türkiye'de yaşasın istiyorum. Türkiye'den gitmesinler. Ama bu topraklarda özgürlük ve refah içerisinde yaşasınlar ve ben kendi çocuğuma dahi nasıl yaşayacağını söylemeyeyim. Kendi hayatını kendi inşa etsin. Hiçbir lider bağıra çağıra çocuklarımızı, bizleri ve muhalefeti azarlayamasın. İşte ben bu düzenin bir mağduru olarak böyle bir Türkiye'nin inşa sürecinde, CHP saflarında siyaset yaptığım için kendimi çok şanslı ve onurlu hissediyorum. Ben mağdur olduğu zaman mücadele edenlerdenim. Milyonlarca mağdur yarattılar. Hala mağduriyet kibirlerinden bir adım uzaklaşamadılar. Mağdur biziz, kibirli onlar. Biz buna asla müsaade etmeyeceğiz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU, MÜLAKATLARI KALDIRACAK, ADALETİ, DEVLETE, KAMUYA VE TOPLUMA GETİRECEK KİŞİDİR"

Millet İttifakı matematik bir ittifak, matematik bir hesap değildir. Bu ülkede tarihsel bir fırsat ve umudun adıdır. Bu bilinçle CHP, Millet İttifakı'nın inşasında çok kıymetli destekler verdi ve sonuna kadar vermeye devam edecek. Biz biliyoruz ki gerektiğinde bir adım geri atanlar ileriye doğru çok büyük sıçramaların da önünü açarlar. Partimiz bu bilinçle hareket ediyor. 13. Cumhurbaşkanımız tam da bu bilinçle hareket ediyor. Bülent Ecevit, KPSS sistemini, işsizlik sigortasını getiren kişidir. Onun izinden yürüyen Genel Başkanımız Aile Destekleri Sigortası'nı getirecek kişidir. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, mülakatları kaldıracak, adaleti, devlete, kamuya ve topluma getirecek kişidir."

Gökçen ise şöyle konuştu:

"BENİM KADIN ARKADAŞLARIM, BU ÜLKEDE ARTIK BİR KADIN OLARAK İKİNCİ SINIF VATANDAŞ OLDUĞUNU HİSSEDİYOR"

"Ben 11 yaşındayken bir kişi başa geldi. Bugün 31 yaşındayım, 32 olacağım. Hala aynı kişi ülkeyi yönetiyor. O gün bugündür ben bir genç ve kadın olarak sadece şunu hissettim. Türkiye'de artık benim arkadaşlarım hayal kuramıyorlar. Benim arkadaşlarım Türkiye'de geleceğini planlayamıyor. Benim kadın arkadaşlarım, aynı benim gibi bu ülkede artık bir kadın olarak ikinci sınıf vatandaş olduğunu hissediyor.

"BİZDEN ALINIP 'BEŞLİ ÇETELER'E VERİLEN BU KAYNAKLARI HALKLA BERABER PAYLAŞTIĞIMIZ DÜZENİ KURACAĞIZ"

Bu yüzden bu düzeni değiştireceğiz. Giderek yoksullaştığımız bu düzeni değiştireceğiz. Bizden alınıp 'Beşli Çeteler'e verilen bu kaynakları halkla beraber paylaştığımız düzeni kuracağız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Millet İttifakı iktidarında 'Sana söz, size söz' güzel İzmirliler baharlar gelecek.

CHP Yoksulluk Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo ise şunları söyledi:

"SOKAKLARIN MİLLETVEKİLİ OLMAK İSTİYORUM"

"Sevgili İzmirliler, sizin de dediğiniz gibi ben horlananların, aşağılanmış olanların, ezilenlerin, görünmeyen kadınların, çocukların adayıyım ve bu yüzden buradayım. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmesin diye buradayım. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi çocukların gözlerine baktığım zaman utanmayacak bir milletvekili olmak istiyorum. Bu sokakların milletvekili olmak istiyorum, bu sokaklardan çıkmak istemiyorum ve yine parlamentoda size hesap veren ve hesap soran bir milletvekili olmak istiyorum. Sokakların milletvekili olmak istiyorum.

"65 YAŞINDAKİ YAŞLI BİR KADININ PAZAR ARABASIYLA GİTMEYE UTANMAYAN İZMİR'İ YARATMAK İÇİN BURADAYIM"

Bu çocukların, okullarda aç kalmadığı, dün bir mahallede bir ev ziyaretinde bir kadın bana şunu söyledi, 'Pazara, pazar arabası ile gitmeye utanıyorum' dedi. 65 yaşındaki yaşlı bir kadının pazar arabasıyla gitmeye utanmayan İzmir'i yaratmak için buradayım. Bir çocuk, okul beslenmesi olmadığı için en güzel tokasını arkadaşının sandviçi ile değiştirmek istediğini bana anlatmıştı ve o çocukların gözlerine baktığımız zaman utanmayacağımız bir dünyayı, bir ülkeyi, bir İzmir'i yaratmak için buradayım."