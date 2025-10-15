GITEX Global'da Türk Teknoloji Firmalarının Artan Katılımı

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören, Dubai'de düzenlenen teknoloji fuarı GITEX Global'deki Türk firmalarının pek çoğunun fuara en az 1-2 defa gelmiş firmalar olduğunu belirterek, "Sayımız artıyor. Bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Turcorn firmalarıyla geldi. Toplamda burada 60 civarında Türk firması var." dedi.

Dünyanın öne çıkan teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. 17 Ekim'e kadar sürecek fuarda birçok şirket yapay zekadan siber güvenliğe kadar çeşitli alanlarda geliştirdiği teknolojileri tanıtıyor. Çok sayıda Türk firması da fuarda ürünlerini sergiliyor.

HİB Yönetim Kurulu Üyesi Bağören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracata yönelik olarak Türk şirketlerinin fuarlara katılımlarını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, bu fuarların en önemlilerinden birisinin de GITEX olduğunu söyledi.

Türk teknoloji sektörünün rekabetçi olduğunu anlatan Bağören, "Özellikle bankacılık ve fintek sektöründe dünyada en iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Oyun sektöründe de ilk 5'teyiz. Siber güvenlikte ise savunma sanayimizdeki gelişmeler sonrasında rekabetçi durumdayız." diye konuştu.

Bağören, değer katabilen bir ülke olarak algıyı artırmak için GITEX'in en iyi yerlerden birisi olduğuna işaret ederek, yıllar içerisinde fuara katılım sağlayan Türk şirketlerinin sayısında artış olduğunu ifade etti.

"Türk firmalarının potansiyeli yüksek"

Fuarlara bir defa gelip başarılı olmanın mümkün olmadığını vurgulayan Bağören, senelerce tekrar tekrar gelmek gerektiğini söyledi.

Bağören, GITEX Global'deki Türk firmalarının pek çoğunun fuara en az 1-2 defa gelmiş firmalar olduğunu aktararak, "Firmalar bu katılımlarının meyvelerini topluyorlar. Sayımız artıyor. Bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Turcorn firmalarıyla geldi. Toplamda burada 60 civarında Türk firması var." ifadesini kullandı.

Fuarda genellikle yazılım firmalarının olduğunu ve bu firmaların dikeylere bölünmüş durumda olduğunu belirten Bağören, siber güvenlikten telekomünikasyona birçok alandan firmanın teknolojilerini tanıttığını dile getirdi.

Bağören, GITEX'in gelecek yıl İstanbul'da düzenleneceğini ve bunun Türk markasını yükseltmek için güzel bir girişim olduğuna dikkati çekti.

Dubai'de yapılan fuarların sadece Dubai'ye satışa yönelik olmadığını ve bir kapı olduğunu anlatan Bağören, şunları kaydetti:

"Çevredeki coğrafyayı burası temsil ediyor. Dubai'de fuarlardan başlayıp Amerika'da satış yapmış şirketlerimiz var. Dolayısıyla Dubai çok daha geniş bir şemsiye veriyor. Diğer taraftan Türk firmalarının burada potansiyeli çok yüksek. Gerek kültür olarak yakın olmamız gerekse mesafe olarak yakın olmamız, Dubai'de bir ekosistem olmaması bizim için büyük bir avantaj. Almanya dediğiniz zaman on binlerce yazılım şirketi, yüzbinlerce mühendis var. Dubai'de öyle bir yerel ekosistem yok. Dolayısıyla Türk firmaları burada bu açıdan çok büyük avantaja sahipler."

"Küreselde olmamız gereken yerle olan açığı hızla dolduruyoruz"

İlhan Bağören, Türk şirketlerinin talepleri çok iyi karşıladığını ve fuarlara katılımlarının arttığını belirterek, ihracatın başka yolunun olmadığını söyledi.

Türk şirketlerini yakından tanıdığında çok etkilendiğini anlatan Bağören, "İnanılmaz bir teknolojimiz var. Genelde Türkiye çok büyük bir pazar olduğu için yerli pazara yöneliyor firmalarımız. Onları yurt dışına çıkmaya alıştırırsak potansiyelimiz gerçekten çok yüksek." dedi.

Bağören, Türkiye'nin 2024'te 5 milyar dolar bilişim teknolojileri ihracatı yaptığını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sahip olduğumuz teknolojiyle 15 milyar dolar ihracat yapıyor olmamız lazım. Bunun tek yolu da bu fuarlarla yurt dışına açılmak. İlk aşamada yurt dışına açıldığınızda kanallar bulmak çok daha verimli. GITEX sadece Dubai değil bütün dünyadan bu çeşit kanalları bulmak için çok ideal bir yer. Şu anda küreselde olmamız gereken yerle olan açığı hızla dolduruyoruz. Yazılım ve bilişim endüstrimiz dünyaya göre biraz geç olgunlaşmaya başladı ama o açığı çok hızlı kapatıyoruz."