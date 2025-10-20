GITEX Global 2023: Teknoloji Dünyası Dubai'de Buluştu

Dünyanın öne çıkan teknoloji fuarlarından GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde 13-17 Ekim tarihlerinde teknoloji ekosistemini bir araya getirdi.

Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen GITEX Global, yapay zekadan kuantum bilişime kadar geleceği şekillendirecek kritik teknolojilere odaklandı.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katıldı. Katılan şirketlerin arasında Google, Huawei, IBM, Microsoft gibi küresel teknoloji devleri de yer aldı.

Büyük şirketlerin yanı sıra 2 bin startupa da ev sahipliği yapan etkinlikte, alanında uzman birçok isim konuşma yaptı. OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman da etkinliğe çevrim içi olarak katılarak yapay zeka teknolojisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turcorn adayı girişimler Dubai'de yabancı yatırımcılarla bir araya geldi

Uluslararası çeşitliliğiyle öne çıkan fuarda birçok ülke pavilyonlarıyla yer aldı. Türkiye'nin de pavilyonuyla katıldığı etkinlikte, 60'a yakın Türk şirketi yapay zekadan siber güvenliğe kadar geliştirdikleri teknolojileri sergiledi ve ihracat fırsatlarını değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, GITEX Global'e ilk kez "Turcorn-Invest in Türkiye" modeliyle oluşturulan ortak pavilyonla katılım sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Turcorn 100 Programı kapsamında Turcorn adayı girişimleri Dubai'de yabancı yatırımcılarla bir araya getirdi.

GITEX Global, gelecek yıl "GITEX Ai Türkiye" ismiyle 9-10 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Dubai Dünya Ticaret Merkezi Başkan Yardımcısı Trixie LohMirmand, fuara ilişkin yazılı açıklamasında, 4 kıtada ve 14 ülkede GITEX Global'in bir parçası olan yükselen akıllı ekonomilerin, yapay zekanın küresel anlatısını etkilemede yerlerini alacağı değerlendirmesinde bulundu.

LohMirmand, GITEX Global'in inovasyonun kapsayıcı, fırsatın sınırsız ve ilerlemenin herkese ait olmasını sağlamaktan gurur duyduğunu ifade etti.

"Gelecek yıl Türkiye'deki GITEX'e katılmak istiyorum"

Binlerce kişinin ziyaret ettiği fuar, çeşitli ülkelerden ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan fuar ziyaretçilerinden Jimoh Bashir, Nijerya'dan etkinliğe katıldığını belirterek, GITEX Global'in harika bir etkinlik olduğunu belirterek, farklı üreticiler tarafından geliştirilmiş birçok robotun sergilendiğini ve bu robotların ilgisini çektiğini söyledi.

Mozan Elmusharaf ise fuara Kanada'dan katıldığını aktararak, robotikten yapay zekaya birçok inovasyonun etkinlikte sergilendiğini ve geleceğin nasıl görüneceğini fuarda görmenin çok ilginç olduğunu vurguladı.

Muhammad Waqar da Pakistanlı olduğunu ve Dubai'de çalıştığını kaydederek, robotik ve dronların oyun değiştirici teknolojiler olduğunu söyledi.

Waqar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim aldığına ve Türkleri yakından bildiğine değinerek, gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek olan GITEX'e de katılmak istediğini ifade etti.

Ashok Yarlagadda ise Hindistanlı olduğunu ancak Dubai'de yaşadığını belirterek, GITEX'te yapay zeka ile ilgili büyük bir potansiyel gördüğünü dile getirdi.