Giresun haberleri... Giresun'da kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi Güncel Haberler Giresun haberleri... Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçenin Aralık köyünde M.D. ile akrabası Mehmet Kemal D. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D'nin bacaklarından bıçakladığı Mehmet Kemal D, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, M.D'yi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Atakan Çıtlak Eynesil Giresun Aralık Güncel Haberler

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