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Giresun haberleri... Giresun'da kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

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Giresun haberleri... Giresun'da kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

Giresun haberleri... Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Aralık köyünde M.D. ile akrabası Mehmet Kemal D. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D'nin bacaklarından bıçakladığı Mehmet Kemal D, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, M.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Eynesil Giresun Aralık Güncel Haberler

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