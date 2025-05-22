Giresun'da SOLOTÜRK'ten Nefes Kesen Akrobasi Gösterisi

Giresun'da SOLOTÜRK'ten Nefes Kesen Akrobasi Gösterisi
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Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Gösteride F-16 pilotunun alçak uçuşuyla heyecan dolu anlar yaşandı.

GİRESUN'da Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti.

Uluslararası Giresun Aksu Festivali kutlamaları kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gerçekleştirdiği gösteri nefes kesti. Botanik Park alanında gerçekleşen gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Giresun Kalesi, Botanik Parkı ve sahili dolduranlar, gösteriyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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