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Giresun'da Karate Sporcuları Bir Araya Geldi

4 Aralık 2023 16:05 Son Güncelleme: 16:06 Abone Ol

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Giresun, Trabzon ve Ordu'dan 150 karate sporcusu bir araya geldi. Yağlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı, gelecek ay yapılacak Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası öncesi üç ilin sporcularını ilçede ağırladıklarını belirtti. Sporcular, ilçe spor salonunda birlikte antrenman yapma ve kaynaşma imkanı buldu.