Haberler

Giresun'da balıkçılara av yasağı uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, yarın başlayacak av yasağı dolayısıyla balıkçılara uyarıda bulundu. 31 Ağustos'a kadar gırgır ağlarıyla su ürünleri avcılığı yasaklandı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, denizlerde genel av yasaklarının balık popülasyonu kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, üretimi artırmak ve stokları korumak için ilgili kanun gereğince uygulandığı belirtildi.

Yarından itibaren 31 Ağustos'a kadar gırgır ağlarıyla su ürünleri avcılığının yasak olduğu aktarılan açıklamada, aynı tarihler arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığının da yapılmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, 15 Nisan-15 Haziran arasında kalkan avcılığının da yasak olduğuna işaret edilerek, palamut ve torik avcılığının ise 1 Nisan-14 Ağustos tarihleri arasında yapılmayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

