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Gine, ECO Ortak Para Birimine Katılmayacak

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Gine, ECOWAS'ın 2027'de başlatmayı planladığı ortak para birimi ECO'ya katılmayacağını ve ulusal para birimi Gine frangını koruyacağını açıkladı. Geçiş hükümeti, ekonomik egemenlik gerekçesiyle para politikasında bağımsızlığını sürdürecek.

Gine, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 2027'de aşamalı olarak tedavüle sokmayı planladığı ortak para birimi ECO'ya katılmayacağını ve ulusal para birimi Gine frangını koruyacağını açıkladı.

Geçiş hükümetinin sözcüsü Faya François Bourouno, Cumhurbaşkanı Mamadi Doumbouya'nın, Gine frangını ülkenin ekonomik egemenliğinin temel unsurlarından biri olarak gördüğünü belirterek, ulusal para biriminin korunmasının, kalkınma stratejisinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Bourouno, Gine'nin para politikasını bağımsız şekilde yürütmeyi sürdüreceğinin altını çizerek, ülkenin mevcut koşullarda ECO sistemine katılmayı planlamadığını dile getirdi.

ECOWAS liderleri, 19 Temmuz'da Sierra Leone'nin Lungi kentinde düzenlenen 69. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, ortak para birimi ECO'nun 2027'de aşamalı olarak uygulamaya konulmasını kararlaştırmıştı.

Yol haritasına göre, makroekonomik kriterleri karşılayan ülkeler ilk aşamada ortak para birimine geçecek, diğer üyeler ise gerekli şartları yerine getirdikten sonra sisteme dahil olacak.

ECOWAS'ın ortak para birimi hamlesi

ECOWAS'ın ortak para birimi projesi, uzun yıllardır topluluğun gündeminde bulunuyor.

Halen Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine-Bissau, Mali, Nijer, Senegal ve Togo, avroya sabitlenmiş Batı Afrika CFA frangını (XOF) ortak para birimi olarak kullanıyor.

Topluluk üyesi Gambiya, Gana, Gine, Liberya, Nijerya, Sierra Leone ve Cabo Verde ise ulusal para birimlerini kullanmayı sürdürüyor.

ECO projesi, tüm ECOWAS üyelerini tek bir ortak para birimi altında birleştirmeyi hedefliyor.

İlk olarak 2020'de yürürlüğe girmesi planlanan ECO, üye ülkelerin enflasyon, bütçe açığı ve kamu borcu gibi kriterleri karşılayamaması nedeniyle birkaç kez ertelenmişti.

Kaynak: AA
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