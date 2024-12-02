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Gine'de Futbol Maçında Çatışma ve İzdiham: Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti

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Gine'nin Nzerekore kentindeki bir futbol maçında çıkan çatışma ve izdiham sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti. Olaylar, tartışmalı bir penaltı sonrası taraftarların sahaya inmesiyle meydana geldi. Başbakan, güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini açıkladı.

- Gine'de futbol maçında çatışma ve izdiham: onlarca kişi öldü

CONAKRY - Gine'de bir futbol maçı sırasında taraflar arasında çıkan çatışmada izdiham meydana gelmesi sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Gine'nin Nzerekore kentinde yerel futbol takımları arasında dün oynanan maç sırasında tartışmalı bir penaltının ardından çatışma çıktı. Taraftarların sahaya indiği olaylarda izdiham meydana geldi. Gine Başbakanı Amadou Bah Oury yaptığı açıklamada, izdihamda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, yetkililerin güvenliği sağlamak için müdahale ettiğini söyledi.

Yerel kaynaklara göre aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar hastaneye kaldırılırken, bazılarının durumunun ise kritik olduğu açıklandı.

Gine'de Futbol Maçında Çatışma ve İzdiham: Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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