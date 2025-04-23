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Gıda Güvenliği İçin Dev Denetim: 30 Ekip, 58 İşletmeyi İnceledi

Gıda Güvenliği İçin Dev Denetim: 30 Ekip, 58 İşletmeyi İnceledi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki gıda sitesinde gerçekleştirilen denetimlerde 58 peynir satışı yapılan işletmeyi incelediklerini açıkladı. Olgunlaşma süresi tamamlanmamış ve hijyen şartlarını sağlamayan ürünlere el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki gıda sitesine 30 ayrı ekiple aynı anda denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'de bu boyutta ilk kez yapılan denetimde peynir satışı yapılan 58 işletmeyi denetledik." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, "Güvenilir Gıdadan Taviz Yok" başlığıyla paylaşım yaptı. Gıda denetimlerine, toplu satışların yapıldığı gıda sitelerinde hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın şikayetleri ve önceki denetimlerimizin kaynağa odaklı incelemesi neticesinde İstanbul-Bayrampaşa'daki gıda sitesine 30 ayrı ekiple aynı anda denetim gerçekleştirdik. Türkiye'de bu boyutta ilk kez yapılan denetimde, 58 peynir satışı yapılan işletmeyi denetledik. Bunun sonucunda 30 işletmede, olgunlaşma süresi tamamlanmayan, etiketsiz veya sahte etiketli, taklit veya tağşiş şüphesi olan, hijyen şartlarını sağlamadan üretildiği belirlenen 35 ton ürüne el konuldu. Olgunlaştırılmadan piyasaya sürülen 25 ton ürün muhafaza altına alınırken, güvenilir olmayan 10 ton ürün imha edilecek. Denetimlerimizle, güvenilir gıdaya ulaşma hakkı olan tüketicimizin yanında, işini hakkıyla yapan işletmelerimizi de korumuş oluyoruz. Emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Denetimlerimiz hız kesmeden artarak devam edecek."

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Güncel
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