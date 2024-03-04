Geyve'de eğlence mekanından çıkan kişinin ölümüyle ilgili tutuklama

Sakarya'nın Geyve ilçesinde eğlence mekanından çıkan kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

D-650 kara yolunun Geyve mevkisinde 22 Şubat'ta aracının yakınında ölü bulunan Erkan A'nın, bıçakla yaralanma sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olaya ilişkin şüpheli K.A'yı (24) gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Bu arada soruşturma sürecinde yakalanan zanlı S.Y'nin, savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildiği öğrenildi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, diğer şüpheli H.B'yi (34) ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakaladı. Şüpheliye kaçmasında yardım ettiği değerlendirilen U.Y. (42) S.Ç. (37), E.E. (21), Ü.T. (36) ve S.A. (40) ise Sakarya'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geyve ilçesinde 22 Şubat'ta gece saatlerinde eğlence mekanından çıkan bir kişinin aracının yakınında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekipleri vücudunda darp izleri tespit edilen Erkan A'nın (52) öldüğünü belirlemişti.