Geyve'de eğlence mekanından çıkan kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 8 şüpheli daha yakalandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir eğlence mekanından çıkan kişinin bıçakla öldürülmesi olayıyla ilgili olarak 8 şüpheli daha gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, soruşturmayı genişletti ve şüphelileri yakaladı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde eğlence mekanından çıkan kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli daha yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, 22 Şubat'ta gece saatlerinde eğlence mekanından çıkan Erkan A'nın bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturmayı genişletti.
Ekipler, olaya ilişkin H.B. (24), E.G. (35), Ş.A. (27), S.B. (33), S.B. (33), C.B. (39), U.A. (36) ve Ş.Ç.S'yi (39) gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay
Geyve ilçesinde 22 Şubat'ta gece saatlerinde eğlence mekanından çıkan bir kişinin aracının yakınında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekipleri vücudunda darp izleri tespit edilen Erkan A'nın (52) öldüğünü belirlemişti.
Erkan A'nın bıçakla yaralanma sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan K.A. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Soruşturmayı genişleten ekipler, diğer şüpheli H.B'yi (34) Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalamış, zanlıya kaçmasında yardım ettiği değerlendirilen U.Y. (42), S.Ç. (37), E.E. (21), Ü.T. (36) ve S.A. (40) ise Sakarya'da gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan H.B'nin tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükselmişti.
Şüphelilerden 3'üne adli kontrol hükümleri uygulanmış, 2'si ise savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakılmıştı.