Gerze Belediye Başkanı'ndan Kadın Kooperatifine Destek Ziyareti

Sinop'un Gerze ilçesinde Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, kadın kooperatifinin satış noktasını ziyaret ederek, organik ürünlerin önemine ve yerel ekonomiye katkısına dikkat çekti.

Sinop'un Gerze ilçesinde Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ile Belediye Başkan Yardımcısı Şengül Şahin, Gerze Yöresel Ürünler Kadın Kooperatifi Satış Noktası'nı ziyaret etti.

Ziyarette, kooperatif üyesi kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünleri inceleyen Belovacıklı, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Belovacıklı, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların satış noktasına ilgi göstermesi gerektiğini belirterek, organik ürünlerden yapılacak alışverişin hem sağlık açısından fayda sağlayacağını hem de ilçe ekonomisine katkı sunacağını ifade etti.

Belovacıklı, "Vatandaşlarımızın buradan yapacağı her alışveriş, Gerzeli kadınlarımızın ev ekonomisine destek olacak. Kooperatifin güçlenmesiyle hem üretici kadınlarımız kazanacak hem de ilçemiz yöresel ürünleriyle daha geniş kitlelere ulaşacak." dedi.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
