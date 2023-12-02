Gercüş'te Filistin Yararına Kermes Düzenlendi

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, Gercüş Yetimler Vakfı tarafından, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler yararına kermes düzenledi. Kermesten elde edilen gelir, Filistin'e gönderilecek.

Gercüş ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler yararına kermes düzenlendi. Kermeste, yiyecekler, yöresel ürünler, giyim eşyaları ve el işleri satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelir, Filistinlilere gönderilecek. Gercüş Yetimler Vakfı Temsilcisi Mehmet Fatih Varol, emeği geçenlere teşekkür ederek, Gazze'de, Filistin'de, böylesine açı bir tablo varken, böylesine büyük katliamlar varken, tepkisiz kalmak istemedik. Oradaki kardeşlerimize nispeten bir faydamız olur düşüncesiyle, özellikle Yetimler Vakfı olarak, gıda belki ilaç, belki de farklı bir şekilde faydamız dokunur diye bir kermes tertiplemeyi düşündük ve bu şekilde başladık. Elhamdülillah Gercüş halkından da çok güzel destek aldık. Gördüğünüz gibi hem yemek olsun hem Gercüş'ün diğer ürünlerinden olsun Allah razı olsun epey iştirak ettiler. Bu kermeste emeği geçen hazırlayanlardan resmi hususta yardımcı olanlar iştirak edenlerden rabbim razı olsun diyorum dedi.