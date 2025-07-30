Genel Tarım Sayımı Süreci Muş'ta Başladı

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Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Muş'un Bulanık ilçesinde Genel Tarım Sayımı süreci başladı. Sayım, bitkisel üretim ve hayvancılıktan tarımsal işletmelerin yapısına kadar birçok veriyi kayıt altına alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulamaya başlanan "Genel Tarım Sayımı" süreci Muş'un Bulanık ilçesinde başladı.

Sayımda bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, tarımsal işletmelerin yapısı, makine parkı, arazilerin kullanımı ve mülkiyet durumu kayıt altına alınacak.

TÜİK Van Temsilcisi Bilal Gültekin, Bulanık Ziraat Odası Başkanlığında kayıtların başladığını söyledi.

Gültekin, "Bu sayım yalnızca veri toplamakla kalmayıp, tarım sektörüne dair uzun vadeli stratejiler oluşturulmasına katkı sağlayacak. Tarımın geleceği için sayım yapıyoruz. Tüm üreticilerin katılımı büyük önem taşıyor." dedi.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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