Genel-İş İzmir'deki Grevde Anlaşma Umudu

Genel-İş İzmir'deki Grevde Anlaşma Umudu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, İZELMAN'da çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesi için görüşmelerde anlaşma sağlanması konusunda umutlu olduklarını ifade etti. Grevdeki işçilerin eşit ücret talep ettiklerini belirten Gül, diğer şirketlerle ilgili görüşmelerin de sürdüğünü duyurdu.

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı greve ilişkin, "İZELMAN'daki şube başkanlarımızla görüştüm, 'şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız' dediler." ifadesini kullandı.

Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde basın açıklaması yapan Gül, sorunun çözümü için bazı CHP genel başkan yardımcılarının belediye bürokratlarıyla görüştüğünü söyledi.

Yaklaşık 5 aydır sorunu masada çözmek istediklerini ve grevin ilk gününden itibaren eşit işe eşit ücret talep ettiklerini belirten Gül, şöyle konuştu:

"İZELMAN'daki şube başkanlarımızla görüştüm, 'şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız' dediler. Bu anlamda biz 2 No'lu şube olarak temsilci arkadaşlarımızla görüştük. Burada bir örgüt var, biz ilk günden beri İZELMAN'daki arkadaşlarımızla yol yürüyoruz. Şu dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar. Hiçbir şekilde sürecimize zarar verecek bir durumda bulunmadılar."

Gül, diğer şirketlerdeki toplu iş sözleşmesi için görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı

Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi

Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi
Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor

Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

Binlerce mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak? Gözler bu adımda
Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.