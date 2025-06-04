Genel-İş İzmir'deki Grevde Anlaşma Umudu

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı greve ilişkin, "İZELMAN'daki şube başkanlarımızla görüştüm, 'şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız' dediler." ifadesini kullandı.

Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde basın açıklaması yapan Gül, sorunun çözümü için bazı CHP genel başkan yardımcılarının belediye bürokratlarıyla görüştüğünü söyledi.

Yaklaşık 5 aydır sorunu masada çözmek istediklerini ve grevin ilk gününden itibaren eşit işe eşit ücret talep ettiklerini belirten Gül, şöyle konuştu:

"İZELMAN'daki şube başkanlarımızla görüştüm, 'şu anki talepler doğrultusunda biz bu toplu sözleşmeyi yarınlarda daha da ileriye götürmek için noktalayacağız' dediler. Bu anlamda biz 2 No'lu şube olarak temsilci arkadaşlarımızla görüştük. Burada bir örgüt var, biz ilk günden beri İZELMAN'daki arkadaşlarımızla yol yürüyoruz. Şu dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar. Hiçbir şekilde sürecimize zarar verecek bir durumda bulunmadılar."

Gül, diğer şirketlerdeki toplu iş sözleşmesi için görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.