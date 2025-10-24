Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı Arasında Protokol İmzalandı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında imzalanan "Sıfır Atık Protokolü"nün imza törenine katıldı. Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve gençlerin bu konudaki rolü vurgulandı.

OSMAN AŞKIN BAK: GÖZLERİM GİBİ MAVİ DENİZLER İSTİYORUZ.

Bakan Osman Aşkın Bak, törende yaptığı konuşmada, "Ülkemizin geleceği açısından son derece anlamlı adım atmak için bir aradayız. İmzalayacağımız protokol sadece çevre bilincine yönelik girişim değil sürdürüleniler gelecek ve sorumlu vatandaşlığın temellerini güçlendiren bir adımdır. Emine Erdoğan önderliğinde gelişen bilinçli çevre vizyonunu daha da ilerleteceğiz. Gençlerin çevreye duyarlı bireyler olarak gelişmeleri için hayata geçiriyoruz. İnanıyoruz ki çevreye duyarlı gençlik sadece doğayı korumaz aynı zamanda toplumsal vicdanın sesi olur. Çevreye karşı duyarlılığı yaşam kültürüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Gençlik geleceğimizdir. Ülkemizin yürüyüşü gençlerimizle olacaktır. Kalıcı dönüşüm gençlerle olacaktır. Geleceğe bırakacağımız en güzel miras temiz bir çevre ve bilinçli bir nesildir. Gençler olarak nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz? Bize düşen görev ne? İçimizdeki ateş, heyecan bu paylaşım nasıl olacak? Biz inanıyoruz ki sıfır atık vakfına çok büyük güç sağlayacağız. Bu süreçte gerçekten aktif olarak hareket etmek istiyoruz. Ülkemize çevremize sahip çıkmamız lazım. Sıfır atık vizyonu ülkemize yakıştı. Sayın Emine Erdoğan'a bu çabaları için teşekkür ediyoruz. Çevremizi yemyeşil yapacağız. Gözlerim gibi mavi denizler istiyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Enerjimizi çevre için harcayacağız. Hepimiz sorumluyuz" dedi.

SAMED AĞIRBAŞ: SIFIR ATIK VAKFI OLARAK SİZİN VAKFINIZIZ

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise, "Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanlığı ve vakfımız arasında gerçekleşecek işbirliği protokolünü imzalamak için bir araya geldik. Bakanımızın öndeliğinde inşallah bugün 81 ilde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı "Sıfır Atık Çalışmalarını" güçlü şekilde yapmaya başlayacağız. Spor Bakanlığı bizim öncü bakanlığımız bütün sorunlarla ilgilenmeye gayret eden nadide bir kurumdur. Sıfır Atık Vakfı Kurucusu Onursal Başkanımız Emine Erdoğan tarafından 2003 yılında kuruldu. Sayın Emine Erdoğan Sıfır Atık Projesi'ni başlattı. Sıfır Atık ilkeleri ile daha yaşanabilir bir ülke olmak için yola çıktık. Sıfır Atık Projesi ilk başladığı yılarda üniversitelerde kadınlarımız ve gençlerimiz tarafından sahiplenildi. Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler tarihi bir karar aldı. Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun kurulmasına karar verildi. Türkiye'nin öncülüğünde başlayan proje Birleşmiş Milletler koridorunda karşılık bulan inisiyatif haline geldi. 100'den fazla ülkenin katıldığı bu forum dünyanın en büyük forum oldu. Biz bu çalışmaları daha iyi dünya ve adil bir dünya için yapıyoruz. Ekibimiz genç, sizler gençsiniz. Yarının liderleri sizlersiniz. Yarının Türkiye'sinin geleceğini ellerinizde taşıdığınız unutmayın. 1 tane dünyamız var. Sizler bir sonraki neslin geleceğinden sorumlusunuz. Sıfır Atık Vakfı olarak sizin vakfınızız. Siyaset üstü bir vakıfız. Bugünkü işbirliği ile beraber bütün gençlerimizle birlikte daha iyi projeler yapacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda Bakan Osman Aşkın Bak ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, protokolü imzalayarak iş birliğini resmileştirdi.