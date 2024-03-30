Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, taziye mesajında, "Kocaeli bölgesi milli sporcularımızdan Sıla Medine Kavurat'ın, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasının ardından hastanede verdiği yaşam savaşını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. 17 yaşında vefat eden sporcumuza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tekvando camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.