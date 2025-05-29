Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Amcası Memiş Bak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Amcası Memiş Bak Son Yolculuğuna Uğurlandı
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92 yaşında hayatını kaybeden Memiş Bak için Rize'nin Pazar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Bakan Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra birçok yerel yetkili ve vatandaş katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın amcası Memiş Bak'ın cenazesi, Rize'nin Pazar ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 92 yaşındaki Memiş Bak için Sahil Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bakan Osman Aşkın Bak ve aile üyelerinin taziyeleri kabul etmesinin ardından, cenaze namazı kılındı.

Memiş Bak'ın cenazesi, Derinsu köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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