Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gençlerle Anıtkabir'de
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile Anıtkabir'de gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı.
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