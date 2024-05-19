Üye Girişi
Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gençlerle Anıtkabir'de

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile Anıtkabir'de gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Anıtkabir Gençlik Spor Güncel Haberler

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title