Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'da konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesinden dolayı Türkiye'de spor tesisleri noktasında devrim yaşandığını söyledi.

Bak, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın AK Parti'ye katılmasıyla kentte heyecan ve coşku oluştuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütün teşkilatların sahada olduğuna dikkati çeken Bak, "Hep birlikte güçlü Türkiye" mottosuyla teşkilat başkanlığının hazırladığı program kapsamında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Millete hizmet yolunda durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Bak, Aydın'a güçlü yatırımlar yaptıklarını, bununla birlikte şehrin spor kenti olmak yolunda hızla ilerlediğini ifade etti.

Üniversiteyi kazanan gençlerin barınma ve burs ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Bak, 5 yıldızlı otel rahatlığında gençlere yurtlarda hizmet verildiğini dile getirdi.

Bu yaz gençlik kamplarında yaklaşık 200 bin genci misafir ettiklerine dikkati çeken Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, Türkiye'nin spor tesislerinde adeta bir devrim yaşamasını sağlamıştır. Türkiye'de her ilde, ilçede spor tesisi, yüzme havuzları yapılmakta. Bu zamana kadar 12 milyon gencimize, insanımıza yüzme öğrettik. Bakın devletin gücünü, spor tesislerine yaptığı yatırımı görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak bağımlılıkla mücadeleye de önem verdiklerini aktaran Bak, "Uyuşturucu, içki gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporu etkin araç olarak kullanıyoruz. Her yerde tesis yaparak çocukları amatör, üniversite ve okul spor kulüpleri vasıtasıyla spora yönlendiriyoruz. Spor iyileştirir, birleştirir. Sporun birleştirici gücünü hiçbir zaman unutmamalıyız." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" projesi çerçevesinde de Türkiye'yi dolaştıklarına dikkati çeken Bak, şöyle devam etti:

"Teşkilatlarımız sahada. Bu süreci en iyi şekilde yönetip ülkemizi terör belasından kurtarmak için bütün teşkilatlarımızla beraber çalışıyoruz. Bunu hep beraber güçlü bir şekilde, bir olarak başarmamız gerekiyor, buna yürekten inanıyoruz. Sadece teröre harcanan para 2 trilyon dolar. Bunlarla neler yapılır? Dolayısıyla bizim artık birliğe, beraberliğe, büyüyen gelişen güçlü Türkiye'ye hızlıca ilerlememiz gerekiyor. Hep birlikte güçlü Türkiye diyoruz. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız."

Türkiye'nin savunma sanayinde güçlü yatırımlar yaptığını vurgulayan Bak, "Gençlerimizi özellikle gençlik merkezlerinde dene yap atölyeleriyle beraber milli teknoloji hamlesini aşılıyoruz. Kendi uçağımızı, yüksek teknolojimizi yapmalıyız. Yapay zekayı kullanan gençlerimizi yetiştirmeliyiz." dedi.

Bak, 110 bin genci Çanakkale'ye götüreceklerini, milli manevi değerleri gençlere aşıladıklarını söyledi.

Programa, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve ilçe belediye başkanları katıldı.