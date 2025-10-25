Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Faik Çetiner İçin Başsağlığı Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden gazeteci ve spor yazarı Faik Çetiner için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında "Spor basınının değerli ismi, duayen gazeteci Faik Çetiner'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Faik Çetiner'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.