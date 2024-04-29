Gençlik ve Spor Bakanı Burak Haşhaş ve Seymen Özbaş'ı Tebrik Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Haşhaş ile bronz madalyanın sahibi olan Seymen Özbaş için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Haşhaş ile bronz madalyanın sahibi olan Seymen Özbaş için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yunanistan'ın Salamis Adası'nda düzenlenen Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burak Haşhaş ile bronz madalyanın sahibi olan Seymen Özbaş'ı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."