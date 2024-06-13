2024-25 Beşiktaş transferleri! Yeni sezonda Beşiktaş'a kimler geldi kimler gitti?
Süper Lig ve 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos, TFF 2. Lig ise 31 Ağustos ve 1 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacak. Peki, 2024-25 Beşiktaş transferleri! Yeni sezonda Beşiktaş'a kimler geldi kimler gitti?
Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. 2024-25 Beşiktaş transferleri! Yeni sezonda Beşiktaş'a kimler geldi kimler gitti?
2024-25 BEŞİKTAŞ TRANSFERLERİ!
Teknik direktör: Giovanni van Bronckhorst
Gabriel Paulista
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