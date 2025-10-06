Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Fenerbahçe Yönetimini Kabul Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek amatör branşlara destek talebinde bulundu. Görüşme sırasında Sadettin Saran, Bakan Bak'a Fenerbahçe forması hediye etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen kabulde, Fenerbahçe yönetimi tam kadro yer aldı.

Bakan Bak, Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı ve yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Görüşmede Bakan Bak, Fenerbahçe'nin olimpik ve paralimpik branşlara en çok destek veren kulüp olduğunu vurgulayarak teşekkür etti. Bakan Bak, yeni yönetimden amatör branşlara olan desteğin artarak devam ettirilmesi talebinde bulundu.

Görüşmenin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Bakan Bak'a üzerinde sarı-lacivertli futbolcuların imzasının yer aldığı forma hediye etti.

