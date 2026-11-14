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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, COP31'de spor devrimi yaşandığını söyledi

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Bakan Bak, Antalya'daki COP31 kapsamında düzenlenen 'Ziraat ve Gençler' panelinde spor devrimi yaşandığını söyledi. Bak, sporun rehabilite ettiğini, gençlerin çevre farkındalığı ve rol model olmasının önemli olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor devrimi yaşandığını, spor turizminde de önemli işler yaptıklarını belirterek, sporun rehabilite ettiğini, iyileştirdiğini, özgüveni, paylaşmayı, sorumluluk almayı, takım ruhunu artırdığını söyledi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Ziraat Bankası tarafından Türkiye Pavilyonu'nda "Ziraat ve Gençler" paneli düzenlendi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın moderatörlüğündeki panele, Bakan Bak'ın yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen katıldı.

Bakan Bak, panelde yaptığı konuşmada, gençlerin ve gönüllülerin COP31 kapsamında önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Sporun geniş kitlelere yayılmasının önemine işaret eden Bak, son 25 yılda Türkiye'de spor tesisi yatırımlarının arttığını ifade etti.

Türkiye'nin birçok branşta önemli başarılar elde ettiğini anlatan Bak, spor salonları ve tesislerin uluslararası standartlara ulaştığını kaydetti.

Çocukları küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirdiklerini vurgulayan Bak, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile ilkokul çağındaki çocukların yeteneklerinin belirlenerek uygun branşlara yönlendirildiğini bildirdi.

Türkiye genelinde bine yakın yüzme havuzu inşa edildiğini ve yüzme bilmeyenlere eğitim verildiğini aktaran Bak, dijital bağımlılıkla mücadelede de sporun önemli bir araç olduğuna dikkati çekti.

Sporun uluslararası alanda Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını dile getiren Bak, "Spor devrimi yaşanmaktadır, spor turizminde de önemli işler yapıyoruz. Voleybol, futbol başta olmak üzere sporcularımız bizi gururlandırıyor. En önemli olan Türkiye'nin uluslararası arenada spor vasıtasıyla tanınması ve başarıların elde edilmesi. Spor rehabilite eder, iyileştirir, özgüveni, paylaşmayı, sorumluluk almayı, takım ruhunu artırır. Gençlerimizin çevre farkındalığı, duyarlılığı, rol model olmaları çok önemli." diye konuştu.

Çocukların sosyal hayata ve spora kazandırılmasının önemine değinen Bak, gençlerin çevre bilinci konusunda da örnek olması gerektiğini belirtti.

Hedefi olmayan birisinin bir şeyi başarması çok zordur

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da sporda başarıya ulaşmak için hedef belirlemenin ve bu doğrultuda çalışmanın önemine dikkati çekti.

Sporcuların kendilerine güvenmelerinin başarıda önemli rol oynadığını ifade eden Türkoğlu, iniş ve çıkışların sporun doğal bir parçası olduğunu kaydetti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Ziraat Bankasının desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonlarda önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Çocukları voleybolla buluşturduklarını belirten Üstündağ, Fabrika Voleybol Projesi'nin 50 ilde uygulandığını, bunların 21'inin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunduğunu bildirdi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu da kapsayıcı spor etkinliklerine değinerek, Türkiye'de paralimpik hareketin önemli gelişme gösterdiğini ifade etti.

Milli sporcu Şahika Ercümen ise spor sayesinde sağlığına kavuştuğunu ve dünya rekorları kırdığını belirterek, gelecek nesillere temiz bir gezegen bırakmanın önemini vurguladı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da gençlere yatırım yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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