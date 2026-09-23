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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bandırmasporlu Tolga Kalender'e taziye mesajı yayımladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender için taziye mesajı yayımladı. Bak, mesajında Kalender'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Bandırmaspor camiasına başsağlığı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta hayatını kaybeden sporcumuza Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, sevenlerine ve Bandırmaspor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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