Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Kilis'te Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kilis'te gençlerle bir araya geldi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Eminoğlu, ilk olarak Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluşan Eminoğlu, daha sonra Gençlik Merkezi'ndeki etkinliğe katıldı.

Etkinlikte gençlerle bir araya gelen Eminoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne az bir zaman kaldığını anımsattı ve depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Eminoğlu, bakanlık olarak bütün illerde çok ciddi çalışmalar, yatırımlar yapmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 550'ye yakın gençlik merkezi bulunuyor. Bakanlık olarak gençlerimizin yanındayız. Gençlik merkezlerinin yanında gençlik kamplarımız var. Birçok ilimizde 50 civarında gençlik kampımız bulunuyor. Türkiye genelinde 10 binin üzerinde tesisimiz var. Türkiye genelinde 980 bin öğrencimizi yurtlarımızda misafir ediyoruz. Türkiye genelinde birçok proje ve çalışmalarımız var. Biz istiyoruz ki Türkiye'deki bir genç sanat, kültür, bilim, teknoloji, fen ve her anlamda kendisini yetiştirmiş olsun. Kendisini geliştirmiş bir genç, hem Türkiye'ye fayda sağlayacak hem de uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecektir."

Eminoğlu, programın sonunda gençlerin sorularını yanıtladı.