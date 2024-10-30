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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Kastamonu'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Kastamonu'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kastamonu'da Valilik ve İl Müdürlüğü ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Eminoğlu, son 20 yıl içinde elde edilen kazanımların devamı için teşkilatların önemine vurgu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kastamonu'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Eminoğlu, Kastamonu Valiliğini ziyaret ederek, Vali Meftun Dallı ile bir süre görüştü.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyarette bulunan Eminoğlu, ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Enes Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, son 20 yılda büyük kazanımlar elde edildiğini söyledi.

Son 20 yıllık çalışmalarla ilgili kazanımların devamı için özellikle AK Parti teşkilatlarının varlığını sürdürmesinin çok kıymetli olduğunu belirten Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, Ayasofya'nın açılışında, 'Ayasofya'nın dirilişi başta Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğüne kavuşmasına katkısı olacağı gibi bütün dünyadaki mazlumların ve mağdurların dirilişine vesile olacak' diye ifadede bulunmuştu. Bugün hemen yanı başımızda 40 binin üzerinde şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Orada devam eden bir süreç var. O yüzden Türkiye'nin bu anlamda daha güçlü olması gerekiyor. O yüzden içinden geçtiğimiz bu süreçte teşkilatlarımızın çok daha diri, daha güçlü olarak çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor."

Kastamonu'da spor anlamında güzel hareketlilik olduğunu dile getiren Eminoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmaları güzel şekilde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı'nda ifade ettiği, gençlerin ve sporun yüzyılı olması noktasında bize düşen kısımla ilgili elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye sathında önemli çalışmalar var. Kastamonu'daki bu çalışmaları bizzat yerinde görmek, buradaki çalışmalara destek vermek için buradayız. Durmak yok, yola devam." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Enes Eminoğlu kastamonu AK Parti Politika Gençlik Güncel Spor

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