Gençler, 19 Mayıs Dolayısıyla Anıtkabir'i Ziyaret Etti: 'Ata'mın Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde Geleceğimizi En İyi Şekilde Şekillendireceğiz'

Haber : Melis Yıldırım-Batuhan Dükel Kamera: Eylem Ladin Değer - Yasin Kabadayı

(ANKARA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla öğrenciler ve vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. Gençler, Atatürk'ün kendilerine bu bayramı armağan ettiği için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi. Bir öğrenci, "Ona çok şey borçluyum, bu ülkeyi, bu vatanı bize emanet ettiği için. Ben de onun yolundan giderek en iyi şekilde onun emanetini taşmak istiyorum. Her genç gelecek için kaygılanabilir ancak Ata'mın kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde geleceğimizi en iyi şekilde şekillendireceğiz" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla öğrenciler ve vatandaşlar, Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı.

ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan öğrenciler, Atatürk'ün kendilerine bu bayramı hediye ettiği için teşekkür ederek mutlululuklarını dile getirdi. Geleceğe ilişkin kaygı duyduklarını ifade eden gençler, bu günleri Atatürk'ün izinden giderek aşacaklarını söyledi.

Anıtkabir'i ziyaret eden öğrencilerden Mustafa Aşkınhüyük, "Çiğdem Anadolu Lisesi'nden geliyorum. Şu anda Atatürk'ün huzurunda bulunduğumdan dolayı çok mutluyum, arkadaşlarımla aynı mutluluk içindeyiz ve bugün 19 Mayıs. Bizim için ayrılan bir bayram" dedi.

Anıtkabir'e geldiği için mutlu olduğunu söyleyen bir öğrenci, "Ata'mı hep birlikte böyle görmek güzel oldu benim için" diye konuştu.

Bir başka öğrenci de "Bugün bizim için çok değerli, özellikle gençlere de armağan ettiği bir gün. Atatürk iyi ki bu vatanı, millete vermiş, her zaman kalbimizde olacak. Onu hiçbir zaman unutmayacağız, her gün anmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Ata'mıza minnet duyuyorum"

Anıtkabir'i ziyaret eden bir başka genç, "Çok gururluyum, minnet duyuyorum Ata'mıza, her zaman kalbimizde" dedi.

Öğrencilerden Arif Emre Bayrak, Çorum Sungurlu'dan arkadaşlarıyla birlikte geldiğini belirterek, "Çok mutluyum. Atatürk'ü görmeyi çok isterdim, onu görmek için elimden geleni yapardım" diye konuştu.

Başka bir öğrenci, "Öncelikle mutluyuz. Atatürk çok güzel bir lider onun peşinden gitmek için her gün çabalıyorum" ifadesini kullandı.

16 yaşındaki bir öğrenci, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bahşettiği bu kutlu günden dolayı, buraya geldiğimizden dolayı da çok mutluyuz" dedi.

"Çok duygulandım"

Okulla birlikte Anıtkabir ziyaretine gelen 15 yaşındaki bir öğrenci, "Gerçekten çok gurur duyuyorum ve bunu devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Okulumun bu görev için beni seçtiği için çok mutluyum. Burada Anıtkabir'i bu kadar kalabalık, öğrenci görmek de güzel. Çok duygulandım gerçekten" diyerek duygularını dile getirdi. Aynı okuldan bir başka öğrenci de "Burada olduğum için şu an çok mutluyum. Ata'mız bize böyle güzel bir bayram armağan ettiği için çok mutuyum" ifadesini kullandı.

Sude Nur, "Atatürk hayatta olmuş olsaydı bize bu ülkeyi bıraktığı ve vatanımıza bu kadar şey yaptığı için ona teşekkür ederdim. Keşke burada olsaydı", bir başka genç, "Gerçekten Atatürk'e çok teşekkür ederim, bize böyle bir cumhuriyeti hediye ettiği için. Çok mutluyum, mutluluğumu tarif edemiyorum" sözleriyle duygularını anlattı.

Okul idaresine, kendilerine Anıtkabir'e gelme şansı tanıdıkları için teşekkür eden bir öğrenci, "Daha önce de birçok kez geldim ama her seferinde ilk geldiğim gibi hissediyorum: Heyecan, biraz hüzün. 19 Mayıs bizim bayrmamımız olduğu için de çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Başka bir öğrenci, Anıtkabir'e geldiği için çok mutlu olduğunu ancak geleceğe karşı umudunun kalmadığını dile getirerek, "Okuduktan sonra nereye gideceğimiz hiç belli değil. Ailemde okuyan birçok kişinin meslek sahibi olduğunu göremedim, etrafımızdakilerin de aynı şekilde. Bu da umutsuzluğa sebep oluyor ve hayallerimiz yok oluyor" dedi.

"Ata'mın kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde geleceğimizi en iyi şekilde şekillendireceğiz"

Genç bir kız olarak, bu vatanı kendilerine emanet ettiği için Atatürk'e çok şey borçlu olduğunu söyleyen bir başka genç de "Ben de onun yolundan giderek en iyi şekilde onun emanetini taşmak istiyorum. Zaten bugün hep birlikte bunun için buradayız. Her Türk gencinden olduğu gibi benim de biraz gelecek kaygım var. Her genç gelecek için kaygılanabilir ancak Ata'mın kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde geleceğimizi en iyi şekilde şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü saygı ve sevgiyle andığını dile getiren bir öğrenci, "Ata'm savaşlar kazanıp bu ülkeyi bizlere, hediye etmiş. Buradan, canı gönülden kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi, bir başka genç de "Bir Türk genci olarak kendimle gurur duyuyorum. Ata'mıza da çok teşekkür ederiz, bu yaptıkları için" diye konuştu. Öğrencilerden Elif Name, "Çok gururluyum ve onurluyum, bu bayramı Atatürk bize armağan ettiği için. Gelecek için kaygılıyım çünkü her ne kadar okuyan arkadaşımız varsa da çoğunun şu an dışarıda olduklarını görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Ne mutlu bize, ne mutlu Türk'üm diyene"

Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar duygularını dile getirdi. Bugünleri gösterdiği için Atatürk'e ve silah arkadaşlarına teşekkür eden bir vatandaş, "Ailemizle özgürce, demokratik bir şekilde huzuruna çıkma imkanı buluyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu Türk'üm diyene. Tüm türkiye'ye iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Atatürk'e minnettar olduğunu belirten başka bir vatandaş, "Milli Mücadele'nin başladığı bu günde, Atam'mızı anmaya geldik. Çok minnettarız. Bizi, cumhuriyetimizi ve ülkemizi bugüne ulaştırmasında emeği çok büyüktür. Ona, silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Atatürk'ün açtığı yolda yürümeye devam edeceklerini dile getiren bir vatandaş da "İnşallah ebediyen bu günü kutlamaya devam ederiz. Onun nezdinde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gençlik şu anki şartlardan dolayı mutlu olmayabilir, keza hepimizin aynı şekilde dertleri var. Inşallah düzelir, umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş da "Ne mutlu Türk'üm diyene, yaşasın Cumhuriyet" diyerek mutluluğunu dile getirdi.