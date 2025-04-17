Genç Organize Sanayi Derneği İspanya'ya Ticaret Ziyareti Gerçekleştirdi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaların ikinci ve üçüncü kuşak temsilcilerinden oluşan Genç Organize Sanayi Derneği üyeleri, ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla İspanya'nın Barselona kentini ziyaret etti.

Dernek başkanı Nazlı Can Delibaş liderliğindeki 27 genç sanayici, ilk olarak Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Ayşe Zeybek ile bir araya gelerek, Türkiye-İspanya ticari ilişkileri hakkında bilgilendirildi.

Advanced Factories Fuarı'nı da ziyaret eden genç sanayiciler, makina, otomasyon ve üretim teknolojilerindeki yeni gelişmeleri yerinde inceledi, firma temsilcileriyle ikili görüşmeler yaptı.

DFactory Barcelona Merkezi'ni de gezen gençler, yeni nesil üretim teknolojileri, robotik sistemler, yapay zeka ve 3D üretim gibi alanlarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Delibaş, yaptığı açıklamada, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Dış Ticaret Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirdikleri ziyaretin verimli geçtiğini bildirdi.

Farklı ülkelere de ziyaretler planladıklarını aktaran Delibaş, şunları kaydetti:

"Barcelona gezimiz, sadece teknik bir ziyaret değil, aynı zamanda birlikteliğimizi, vizyonumuzu ve gelecek hayalimizi pekiştiren önemli bir adımdı. Aynı zamanda üyelerimiz arasında güçlü bir bağ oluşturan bu gezi, dernek yapımızın ne kadar sağlam temellere oturduğunu bir kez daha gösterdi."