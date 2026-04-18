Haberler

Genç girişimci devlet desteğiyle çikolata ihracatçısı oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde genç girişimci Resul Baskı, devlet destekleriyle kurduğu çikolata fabrikası ile yurt dışına ihracat yaparak üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Fabrikada birçok ülkeye gönderilen çikolata çeşitleri üretiliyor.

İstanbul'da çikolata fabrikasında çalışan 26 yaşındaki Resul Baskı, önce şirketi satın aldı, sonra da işini büyütmek için 2 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğüne proje başvurusunda bulundu.

Projesi kabul edilen Baskı'ya kurumdan yaklaşık 6,76 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni fabrika kuran Baskı, üretimini yaptığı meyveli, kuru yemiş kaplamalı ve farklı türlerde çikolataları yurt içi başta olmak üzere Irak, İran, Endonezya, Venezuela, Almanya, Suudi Arabistan ve Libya gibi ülkelere de gönderiyor.

"Daha kaliteli çikolata üretimine başladık"

Baskı, AA muhabirine, yaklaşık 2 bin metrekarelik alana sahip fabrikada çikolata çeşitleri üretimi yaptıklarını söyledi.

Katma değeri yüksek ürünlerle piyasada yer aldıklarını anlatan Baskı, "Buradaki makine kalite kısmına geliştirme yaptık. Daha kaliteli çikolata üretimine başladık. Burada üretim kapasitesini yüzde 150'ye kadar çıkarmış olduk. Çikolatalar birçok ülkeye gönderiliyor. Avrupa'ya açıldık. Yeni ürünlerle açılmaya devam edeceğiz. Devletimize teşekkür ederim, teşvikle kapasitem arttı. Şu an 30 kişi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TKDK olarak bütün yatırımcıların arkasındayız"

TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir de işin mutfağından gelen genç girişimciyle güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

Fabrikada üretilen çikolata ürünlerinin talep gördüğüne değinen Özdemir, şunları kaydetti:

"Çikolata üretimi Afyonkarahisar'da bizim ilk projemiz. TKDK olarak bütün yatırımcıların arkasındayız. Yeni projelerle ilgili girişimcimizle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah, yeni projelerde daha da kapasite artırılarak ülkeye daha katma değerli ürünler üretilecek. Bunların da ihracatta ve iç pazarda değerlendirilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz."

Kaynak: AA / Canan Tükelay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

