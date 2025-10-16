Haberler

Genç Avukatlar, CMK Ücretlerinin Eşitlenmesini İstiyor

İzmir Genç Avukatlar Meclisleri, CMK görevlendirmelerindeki ücret tarifesinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmesi ve vergi kesintilerinden muaf tutulması talebinde bulundu. Genç avukatlar, geciken ödemeler ve ekonomik zorluklara dikkat çekerek kamu hizmeti niteliğindeki bu ücretlerin adaletli bir şekilde düzenlenmesini istiyor.

(İZMİR) - İzmir Genç Avukatlar Meclisleri, CMK görevlendirmelerindeki ücret tarifesinin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'yle eşitlenmesini ve vergisel kesintilerden muaf tutulmasını istedi.

İzmir Genç Avukatlar Meclisleri, CMK görevlendirmelerinde ödenen ücretlere ilişkin basın açıklaması yaptı. "CMK görevlendirmelerinde emek sömürüsüne karşı durma" başlığıyla yapılan basın açıklaması, Türkiye'de birçok ilde eş zamanlı düzenlendi.

Açıklamada genç avukatlar, geciken ödemeler ve vergi yüklerine itiraz ederek, CMK üretlerinin vergi kesintilerinden muaf tutulması çağrısında bulundu.

Açıklamada konuşan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, CMK ücretlerinin kamu hizmeti karşılığında alındığına dikkati çekerek, "Avukatlar ve savunma mesleğiyle ilgili önemli problemler var. Bunlardan en önemlisi ve özeli ekonomik sorunlar. Ekonomik sorunların ve şiddetin genç meslektaşlarımızı yorduğu, onları açlık sınırının altında ücretlerle çalışmak zorunda bıraktığı bir süreci yaşıyoruz. 'CMK ve adli yardım ücretleri avukatlık asgari ücret tarifesinin altında olmasın' dedik. Bu hizmetler kamu hizmeti olduğu için KDV kaldırılmalı. Hazine tarafından ödenen ücretlerde KDV'nin varlığı hukuk garabetidir" dedi.

"Ücretler, gerçek değerini tamamen yitirmiştir"

Genç avukatlar adına ortak açıklamayı ise İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi Temsilciler Kurulu Üyesi Mansur Burak Baykurt okudu.

CMK ücretlerinin verilen emeği karşılamadığını belirten Baykurt, şunları söyledi:

"Biz genç avukatlar, her geçen gün biraz daha ağırlaşan ekonomik koşulların, itibarsızlaştırıcı söylemlerin ve sistematik şiddetin hedefi haline geliyoruz. Artık yalnızca adliyelerde değil, yaşamın her alanında nefes almakta zorlanıyoruz. CMK ücretleri, avukatlara karşı yıllardır süren adaletsizliklerin sembolü haline gelmiştir. Geçmişten bugüne yürürlükte olan CMK Ücret Tarifeleri, ne bu emeğin ne de bu sorumluluğun karşılığıdır. Avukatın emeği, resmi rakamlarca yok sayılmaktadır. Ortaya çıkan tablo, kamu hizmeti niteliğinde yürütülen savunma görevini adeta angarya haline getirmiştir. Ekonomik buhran derinleşirken, CMK ücretleri hala kağıt üzerinde güncellenip fiiliyatta yok edilmektedir. Stopaj ve KDV nedenleriyle zaten düşük olan bu ücretler, gerçek değerini tamamen yitirmiştir. Genç meslektaşlar için bu durum yalnızca maddi değil, varoluşsal bir krize dönüşmüştür. Mesleğe adım atan bir avukat, adalet hizmetine katkı sunduğu için cezalandırılıyormuşçasına yoksullaşmaktadır. Bu tablo, hem adalet sistemine hem de savunma hakkına zarar vermektedir."

"Tüm genç meslektaşlarımızın sesi olmayı görev biliyoruz"

CMK sisteminin, bu haliyle yalnızca genç avukatları değil, toplumun adil yargılanma hakkını da zedelediğini söyleyen Baykurt, "İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi olarak adalet sisteminin yükünü sırtlayan, gece gündüz görev yapan, her çağrıda hazır bulunan tüm genç meslektaşlarımızın sesi olmayı görev biliyoruz. CMK ücret tarifesinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'yle eşitlenmesini ve vergisel kesintilerden muaf tutulmasını talep ediyoruz. Bugün burada yükselen ses, yalnızca bizlerin değil, suskunluğa mahkum edilmek istenen tüm genç meslektaşlarımızın sesidir. Susmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
