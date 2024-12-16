Üye Girişi
Haberler
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Beşar Esad, adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
Adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

Gelibolulu Okçu Eren Kırca, Türkiye İkincisi Oldu

Gelibolulu Okçu Eren Kırca, Türkiye İkincisi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2014 Salon Türkiye Şampiyonası'nda Gelibolulu sporcu Eren Kırca, Makaralı Yay Genç Erkeler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen "2024 Salon Türkiye Şampiyonası"nda Gelibolulu sporcu Eren Kırca Türkiye ikincisi oldu.

Antalya Spor Salonunda 11-15 Aralık'da gerçekleştirilen organizasyona katılan 143 kulüpten 402'si kadın, 421'i erkek toplam 823 sporcu, çeşitli kategorilerde milli takım seçmeleri için de yarıştı.

Yarışmaya Makaralı Yay Genç Erkeler kategorisinde katılan Gelibolulu sporcu Eren Kırca, yaptığı atışlarda aldığı sonuçlarla Türkiye ikincisi olmaya hak kazandı.

Eren Kırca bu yarışmada ayrıca, 2025 milli takım seçme yarışması için gerekli olan baraj puanını da aldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
img

İddialı dizi final yapıyor
img

SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
img

4,8 milyar lira hesaplara yatırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de tarihin doğru tarafında durduk
Türkiye ile ilgili "HTŞ" iddialarına yanıtı net oldu
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti: Kaçınılmaz hale gelecek
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı
Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Aralık Selçuk, Ödemiş, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çıkış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çıkış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Pazartesi günü hangi diziler var? 16 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Mert Hakan Yandaş küfür etti mi, ceza alacak mı VİDEO (Fenerbahçe Başakşehir)? Mustafa Koç sağlık durumu ne? Ağrı Valisi Mustafa Koç hasta mı? 17 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Kova, İkizler burcu yorumu! 17 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü? Zeyd öldürüldü mü? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı ne zaman, SON TOPLANTI ne zaman? 17 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 17 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.