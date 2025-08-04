Gelibolu Okçularından Başarı: Türkiye İkinciliği ve Üçüncülük

Samsun'da düzenlenen 2025 Türkiye Kupası 3. Ayak final müsabakalarına katılan Gelibolulu okçular, derece elde etti.

Gelibolu 26 Kasım Okçuluk Tesisleri'nde hazırlıklarını antrenör Dilek Mercan Özdemir, Aytaç Akdağ, Göksel Altıntaş ve Oğulcan Tosun liderliğinde tamamlayan 6 sporcu, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 30 Temmuz-3 Ağustos'ta düzenlenen müsabakalara katıldı.

Makaralı Yay U21 Erkek kategorisinde Alp Kayra Arslan, Eymen Yeşilyurt ve Eren Kırca'dan oluşan Gelibolu Okçuluk Takımı Türkiye ikincisi oldu.

Burçin Kırpat ve Eren Kırca'nın yer aldığı takım, Makaralı Yay U21 Karışık Takım kategorisinde ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Bireysel atışlar sonucunda milli sporcu Eren Kırca, Makaralı Yay U21 Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.