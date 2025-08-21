Gelibolu'da Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Gelibolu'da Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ilgardere ve Karainebeyli köylerinde çıkan yangınların ardından hasar tespit çalışmalarına başladı. Ekipler, zarar gören ekili-dikili alanlar ile arıcılık faaliyetlerini inceliyor.

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangının ardından hasar tespit çalışmalarına başladı.

İlçeye bağlı Ilgardere ve Karainebeyli köylerinde meydana gelen yangınlarda zarar gören ekili-dikili alanlar ile arıcılık faaliyetleri, ekipler tarafından inceleniyor.

Sahada hasar tespit çalışmalarının ardından bir rapor hazırlanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar

Mide bulandıran görüntüler! Tuvalette hazırlayıp, insanlara satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgili adaylarından 'CV' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

Sevgili adaylarından "CV" isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.