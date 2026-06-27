Gelibolu Gelişim Kupası yarışları başladı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Gelişim Kupası yarışları başladı. 450 sporcu, yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında kıyasıya mücadele ediyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Türkiye Triatlon Federasyonunun düzenlediği Gelibolu Gelişim Kupası yarışları başladı.
Yarışlara ülkenin dört bir yanından 450 sporcu katılıyor.
Sporcular, yüzmede 1,5 kilometre, bisiklette 40 kilometre ve koşuda 10 kilometrelik parkurlarda kendi kategorilerinde yarışacak.
Kaynak: AA / Doğan Zelova