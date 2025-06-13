Geleneksel Oyunlar Tırı Bolu'ya Geliyor

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı" Bolu'ya gelecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Geleneksel Oyunlar Tırı'nın, geçmişin kültürel mirasını günümüze taşıyarak çocuklara ve gençlere geleneksel oyunları tanıtmak, sevdirmek ve yaşatmak amacıyla yola çıktığı belirtildi.

Mas güreşi, mangala, on iki taş oyunu, halat çekme, çemberbaz, kale oyunu, çuval yarışı, aşık oyunu, kukla gösterisi ve yüz boyama gibi birçok geleneksel oyun ve etkinliği içerisinde barındıran tırın, ziyaretçilerine aynı zamanda sanal gerçeklik oyun alanı ve çeşitli hediyelerle zenginleştirilmiş interaktif bir deneyim sunduğu ifade edildi.

Etkinliğin, geleneksel spor ve oyunlarımızı tanıtmak, kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak, çocuk ve gençleri fiziksel aktivitelere teşvik etmek, toplumsal bilinç ve kültürel farkındalık oluşturmayı amaçladığına da dikkat çekilerek, deprem bölgesindeki 10 farklı ilde faaliyete başlayan ve şimdiye dek toplam 5 bin 100 çocuk ve gence ulaşan tırın 16 Haziran 2025 Pazartesi günü Bolu'da olacağı bildirildi.

Karaçayır Atletizm Pisti'nde halkla buluşacak tırın saat 10.00 ile 16.00 arasında açık olacağı duyuruldu.

Yeniçağa'da anaokulu öğrencileri babalarına mektup yazdı

Yeniçağa Nene Hatun Anaokulu öğrencileri, Babalar Günü için babalarına mektup gönderdi.

Anaokulu öğrencileri okulda öğretmenleri ile babalar günü için mektuplar hazırladı.

Yeniçağa PTT müdürlüğüne gelen 30 öğrenci, mektupları posta yoluyla babalarına gönderdi.