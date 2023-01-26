Gediz'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Kütahya'nın Gediz ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobildeki, 3 kişi yaralandı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobildeki, 3 kişi yaralandı. Mahmut Pehlivan yönetimindeki 43 ABE 588 plakalı otomobil, Gediz- Uşak kara yolunun 1. kilometresinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile araçtaki Hamide Pehlivan ve Kerem Pehlivan, ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Mahmut Pehlivan Kütahya Uşak Güncel Haberler

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