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Gebze'deki Otomobil Camı Fabrikasında Sendika Çalışması

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir otomobil camı fabrikasında sendika getirmek isteyen 14 işçi işten çıkarıldı. İşçiler ve sendika yetkilileri fabrika önünde eylem yaparak haklarını savundu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otomobil camı üreten bir fabrikaya sendika getirmek için çalışma başlatan 14 işçi işten çıkarıldı. Kristal -İş Sendikası yetkilileri ve işçiler, iş akdi feshedilen mesai arkadaşları için fabrika önünde eylem yaptı.

Gebze Köşklüçeşme Mahallesi 562. Sokak'taki Olimpia Otocam fabrikasına sendika getirmek isteyen 14 işçi, örgütlenmek için çalışma başlattılar. İşçilerin sendikal faaliyetler için girişimlerde bulunduğunu öğrenen fabrika yetkilileri 14 işçiyi işten çıkardı. İşçilerin çıkarılmasının ardından Kristal -İş Sendikası fabrika önünde eylem başlattı. Kristal -İş Sendikası Genel Başkan Vekili Faruk Aslan ve sendika yetkilileri fabrika önünde toplanarak, yöneticilere sendikayı engellememeleri çağrısında bulundu.

'SENDİKALAŞMA  ANAYASAL BİR HAKTIR'

Fabrika önünde konuşan Aslan, sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğunu ve direneceklerini belirterek, "Ankara'da da benzer bir şekilde 14 işçi işte çıkarıldı toplam 24 işçimiz bugün itibariyle işten çıkartılmıştır. İşçiler burada sendikamıza üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. Bizler işçilerin çağrısı üzerine, hukuka uygun şekilde fabrika önünde bulunuyoruz. Sendikalaşma anayasal bir haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. Örgütlenme bizim en doğal hakkımız." dedi.

Yapılan açıklamanın ardından sloganlar atan işçiler, haklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirterek olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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