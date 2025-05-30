Gebze'de Öğrenciler Atıklarıyla Kahve Alacak

Gebze Teknik Üniversitesi ile Gebze Belediyesinin işbirliğinde 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla hayata geçirilen projeyle atığını getiren öğrencilere kahve ikram edilecek.

"Sıfır Atık Projesi"ne destek verilmesi amaçlanan uygulamada, çevre haftası boyunca öğrenciler, atıkları kampüsteki Gebze Belediyesi mobil atık aracındaki görevlilere teslim edecek.

Kendilerine verilen fişle öğrenciler, kafeteryada kahve içebilecek.

GTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melek Özkan, öğrencilerin kahve içmeyi çok sevdiğini belirterek, geri dönüşümün hafızalarda uzun yıllar yer etmesi açısından bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Senay Altıntaş da öğrencilerin projeye ve çevreye duyarlılığının yüksek olduğunu kaydetti.

Kocaeli'de üreticilere damızlık koç desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibeli 145 baş safkan Merinos ırkı koçu, hak sahibi üreticilere kurayla teslim etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koyun ve keçi yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Damızlık Koç Desteği Projesi" bu yıl da üreticilere katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, tarım ve hayvancılığa, hayata geçirdikleri çok sayıda projeyle destek verdiklerini belirterek, bu sayede Kocaeli'de tarımsal ve hayvansal üretimin arttığını ifade etti.

Proje doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından düzenli olarak sürü takibi ve teknik destek hizmeti veriliyor. Bu sayede üreticilerin hayvancılık işletmeleri daha verimli hale geliyor.

Kocaeli Doğa Spor Kulübünün başkanı Eroğlu oldu

Kocaeli Doğa Spor Kulübünde (KODOSK) Tahir Turan Eroğlu, yönetim kurulu başkanı seçildi.

Çukurbağ Mahallesi'ndeki dernek binasında gerçekleştirilen 11. olağan genel kurula, 98 üyeden 32'si katıldı.

Onursal başkan Hakan Tanta'nın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, dernek organlarının seçimi gerçekleştirildi.

Genel kurulda yönetim kurulu asil üyeliğine Tahir Turan Eroğlu, Mustafa Volkan Severcan, Selvi Çınar, Yaşar Hülya Soykal, Berna Ayakta Şerifi, Meltem Bircan, İbrahim Kuşkonmaz, Gül Sunay Afşar Işık ve Ercan Adem Kandemir, denetleme kurulu asil üyeliğine Hakan Tanta, Saffet Koşar ve Nimet Seda Yumuk seçildi.

Yönetim kurulu üyeleri, Tahir Turan Eroğlu'nu oy birliğiyle başkan olarak belirledi.

Görevi Berna Ayakta Şerifi'den devralan Eroğlu, kurulduğu günden bu yana doğa, spor ve dayanışmaya gönül vermiş bir topluluğun parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Eroğlu, hedeflerinin, doğa sporlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak, çevre bilincini yaygınlaştırmak ve kulübün kapsayıcı, paylaşımcı yapısını güçlendirerek daha fazla insana dokunmak olduğunu kaydetti.???????

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Gebze ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ç.Ö. (17) idaresindeki 41 BAB 371 plakalı motosiklet, ??????Arapçeşme Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde devrildi.

Ayağından yaralanan Ç.Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye ve motosiklet sahibine idari para cezası uygulandı.