Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı Gençleri Futbolla Hayata Bağlıyor

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı tarafından yeşil sahalarla buluşturulan ampute gençler, futbolla hayata bağlanıyor.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, 3 yıl önce kuruldu.

Milli futbolcular Barış Telli, İsmail Korkmaz, Serkan Dereli ve Yusuf Şeref Güven'in de kadrosunda yer aldığı Gebze ekibi, ampute gençleri futbolla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, bünyesine kattığı genç yeteneklerden geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde sezona iyi başlayan Gebze temsilcisi, ilk 5 maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

"Gizli kalmış yürekleri ampute futboluyla açığa çıkarmaya çalışıyoruz"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, ampute futbol takımı kurmadan önce Gebze ve çevresinde böyle bir spor kültürünün olmadığını söyledi.

Kurdukları ampute futbol takımının başarılı bir şekilde yoluna devam ettiğini aktaran Büyükgöz, "Emek sarf eden bir kardeşimiz bu konuda bizi ikna etti. Onun ısrarlı girişimlerinin ardından ampute futbol takımını kurmayı karar verdik. Bir yıl sonrasında Süper Lig'de mücadele eder duruma geldik. Fransa'da düzenlenen Paris Olimpiyatları'nda 2 sporcumuz yer aldı." diye konuştu.

Büyükgöz, spor alanında yaptıkları çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"Gizli kalmış yürekleri, ampute futboluyla açığa çıkarmaya ve cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Sporu yaşatmak için çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde 3 spor dalıyla uğraşan Gebze Belediyesi 32 spor dalıyla uğraşır hale geldi. Bu mücadeleyi de altyapıyı güçlendirerek yapıyoruz. Gönlünü buruk hisseden vatandaşlarımızın motivasyonu arttı. Gebze'mizden bir delikanlımızı Ampute Milli Takımı'na seçilir düzeye getirdik. Bu artarak devam edecek. A takımda keşfettiğimiz 3 sporcu oynuyor. Alt yaşlarda da bir oyuncumuz milli sporcu olarak yerini almış durumda. Gebze Ampute Futbol Takımı bu anlamda bir altyapı niteliğini de sağlayarak sporcu yetiştiriyor."

Engelli bireyleri yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Büyükgöz, "Engelliler Yaşam Merkezi'ni aktif hale getireceğiz. Böylelikle engellilere yönelik sporun çeşitlendirilmesi konusunda altyapıyı sunacağız." dedi.

"Daha öz güvenli ve mutluyuz"

Bir elinde doğuştan engeli bulunan 21 yaşındaki Mustafa Türk, 4 yıl önce takıma kaleci olarak dahil olduğunu söyledi.

Yöneticilerin ve antrenörlerin kendileriyle yakından ilgilendiğini anlatan Mustafa, "Bizi yetiştiriyorlar ve daha çok futbola odaklanmamızı sağlıyorlar. Milli takımdan gelen ağabeylerimiz var. Onlar da bizlerle sürekli ilgileniyorlar." ifadesini kullandı.

Mustafa Türk, ampute futbolu sayesinde daha öz güvenli hale geldiğini belirterek, "Engelimle barışık bir kişiydim ama ampute futbolu oynamaya başlayınca daha öz güvenli oldum. Hiç dışarıya çıkmayan engelli arkadaşlarım da vardı. Ampute futbol takımı kurulduktan sonra burada bir araya geldik, dışarıya çıkmaya başladık ve topluma adapte olduk. Daha öz güvenli ve mutluyuz. Ampute futbolunun olması bizim için önemli. Burada bir şey yapmaya çalışmamız, burayı temsil etmemiz gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz ampute gençlerimizi takımımıza kazandırmak"

Antrenör Hakkı Güçler de kulübün kurulma amacının, futbol oynayabilecek ampute gençleri bulup onlara güzel bir yol açmak olduğunu kaydetti.

Takımda çok sayıda milli oyuncunun yer aldığını aktaran Güçler, "Milli takımda oynayan 4 oyuncumuz var. Yabancı sporcularımızdan ikisi Nijerya, biri Angola ve biri de İran milli takımında forma giyiyor. Böyle olunca da kaliteli bir ekip oluşuyor. Bizler de antrenör olarak üzerine bir şeyler koymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Milli futbolcu Barış Telli ise ampute gençlerin spora yönlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de spora yatkın ampute gençlerin bulunduğunu anlatan Telli, daha fazla imkan sağlanması durumunda ampute futbolunun gelişeceğine inandığını söyledi.