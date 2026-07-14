Filistin: Gazze'de Gıda ve Sosyal Güvenlik Ağı Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

RAMALLAH/GAZZE, 14 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad, İsrail'in ithalat ve ihracata uyguladığı sıkı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki gıda tedariki ve sosyal güvenlik ağının tamamen çökme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Hamad pazartesi günü Filistin'in resmi radyo istasyonu Filistin'in Sesi'ne yaptığı açıklamada, iki milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgenin, komşu ülkelere kıyasla en yüksek temel gıda fiyatlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sebze, tavuk ve et stoklarının tükenmesi nedeniyle yardım mutfaklarının yaklaşık bir aydır faaliyetlerini büyük ölçüde durdurduğunu belirten Hamad, bunun yerel halk için gıda fiyatlarını ulaşılması güç seviyelere çıkardığını ifade etti.

Hamad, yaşlılar, hamile ve emziren kadınlar ile çocuklar başta olmak üzere en savunmasız grupların, Gazze savaşının üçüncü yılına yaklaşmasıyla birlikte ciddi ve uzun süreli bir kıtlık koşullarında yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

Gazze'deki tarım yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, İsrail'in saldırılarının tarımsal üretimi ciddi şekilde düşürdüğünü ve Gazze Şeridi'nin nüfusunu besleme kapasitesini önemli ölçüde zayıflattığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua